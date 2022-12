Mulher é encaminhada a UPA depois de ser agredida pelo marido

Da Redação

Uma mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã, após ser agredida pelo companheiro, na noite de sexta-feira (2). Autor das agressões foi preso.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para comparecer até a casa da vítima que relatava ter sido agredida pelo companheiro.

Na residência, a vítima que estava com rosto ensanguentado, com corte profundo e inchado. Ela disse aos policiais que estava em um bar, com seu companheiro, e tiveram uma discussão.

O autor então disse para a mulher, para irem até a residência que moravam, pois ele queria retirar alguns de seus pertences, e que posteriormente sairia de casa.

Quando chegaram na residência (que fica nos fundos), o companheiro lhe acertou um golpe, vindo a lhe acertar o rosto do lado esquerdo, causando um grande ferimento.

Além do golpe no rosto, ele teria acertado vários outros golpes na região da cabeça, se evadindo na sequência tomando rumo ignorado.

A vítima disse ainda que momentos antes da chegada a PM, o agressor havia retornado e tentando arrombar a porta de sua casa, causando danos na porta.

A equipe do SAMU prestou os primeiros socorros no local, e devido a gravidade do ferimento, foi encaminhada à UPA 24h para acompanhamento médico.

De posse das características, as equipes saíram em diligências e localizaram o agressor na Rua Brasília. O autor assumiu as agressões praticadas contra sua amásia.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas, visto que se encontrava muito agitado e nervoso, e conduzido até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.

