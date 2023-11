Mulher é detida por desacato à Polícia Militar em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Na tarde de quinta-feira (2), durante um patrulhamento na Av. Maranhão, em Ivaiporã, a viatura da Polícia Militar se deparou com uma situação de desacato. Ao passar em frente a um bar na entrada da Vila Monte Castelo, uma mulher proferiu palavras de baixo calão contra a equipe policial.

Devido à quantidade de pessoas presentes no estabelecimento, os policiais militares solicitaram apoio de outra viatura e deram voz de prisão à autora do desacato. No entanto, a mulher se recusou a ser conduzida, partindo para a agressão contra os policiais, desferindo socos e chutes.

O objetivo segundo a PM, era inflamar todos os presentes no local contra a equipe policial. Apesar da resistência, os policiais conseguiram contê-la com o apoio da viatura L1499.



A mulher foi encaminhada para a 6ª CIPM, onde foi lavrado o termo circunstanciado para o registro do ocorrido.

