Mulher é detida pela Policia Militar por perturbação de sossego

Uma mulher foi detida e encaminhada para termo circunstanciado em Borrazópolis por perturbação de sossego, na segunda-feira (7). De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi por volta das 15 horas.

A solicitante relatou que estava em sua casa quando uma mulher chegou em frente ao portão da casa e começou a gritar, chamando pela filha dela.

Ainda segunda a solicitante, a autora gritava insistentemente perturbando o sossego dela e de vizinhos. A vítima então saiu de casa e disse que não sabia onde sua filha estava. Mesmo assim, a autora continuou gritando e dizendo que ela estava saindo com outro homem.

A vítima relatou ainda, que a autora regularmente faz ligações em seu celular, e que não aguenta mais a importunação. O motivo seria que a filha da solicitante é companheira amorosa da autora e constantemente o casal se desentende.

Diante dos fatos foi realizada a prisão da autora que foi encaminhada para o Destacamento Policial Militar de Borrazópolis para confecção do termo circunstanciado. A abordada apresentava lesões no braço esquerdo e no pescoço, segundo ela foram feitas pela vítima em datas passadas, e os fatos já foram registrados em outros boletins de ocorrência.

