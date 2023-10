Mulher é detida pela PM após jogar lata de cerveja no vizinho

A Polícia Militar (PM) deteve uma mulher em Ivaiporã na quarta-feira (11) por volta das 18h40, durante atendimento de uma ocorrência de perturbação de sossego na Av. Castelo Branco. Durante o registro da ocorrência, a mulher recebeu voz de prisão por atirar uma lata de cerveja em seu vizinho.

continua após publicidade

De acordo com o boletim da PM, no local indicado, os agentes se depararam com um som extremamente alto, audível do outro lado da rua. O solicitante, um morador da região há um ano e quatro meses, relatou que essa situação já perdurava há dois meses. Ele disse ainda aos policiais que a autora passava o dia inteiro “bebendo cerveja e gritando”.

- LEIA MAIS: Mulher morre e outra fica ferida em acidente de trânsito na PR-090

continua após publicidade

Enquanto os policiais conversavam com o solicitante, a autora pegou uma latinha de cerveja e a arremessou contra ele, molhando completamente e atingindo seu braço direito, que ficou vermelho.

Diante dos fatos, a autora foi detida. Tanto o autor quanto a vítima foram encaminhados à 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para a formalização do termo circunstanciado.

Siga o TNOnline no Google News