Mulher é detida após ameaçar moradores em casa de Ivaiporã
Segundo a PM, suspeita estava embriagada e teria ameaçado adultos, idosos e crianças no Jardim Guanabara II
Uma mulher foi presa na tarde de segunda-feira (9) após uma ocorrência de ameaça em uma residência no Jardim Guanabara II, em Ivaiporã. A Polícia Militar foi acionada por moradores que relataram comportamento agressivo da suspeita.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher chegou ao imóvel apresentando sinais de embriaguez e passou a fazer ameaças contra pessoas que estavam no local, incluindo idosos, crianças e adolescentes.
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Ainda conforme a PM, não houve agressões físicas porque a suspeita foi contida por pessoas presentes na residência antes da chegada da equipe policial.
A vítima informou aos policiais que situações semelhantes já teriam acontecido anteriormente, o que motivou a família a solicitar providências.
Diante dos relatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a lavratura de um Termo Circunstanciado.
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