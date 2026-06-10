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Vale do Ivaí

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AMEAÇA

Mulher é detida após ameaçar moradores em casa de Ivaiporã

Segundo a PM, suspeita estava embriagada e teria ameaçado adultos, idosos e crianças no Jardim Guanabara II

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 07:07:35 Editado em 10.06.2026, 07:07:32
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Mulher é detida após ameaçar moradores em casa de Ivaiporã
Autor Mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a lavratura de um Termo Circunstanciado. - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher foi presa na tarde de segunda-feira (9) após uma ocorrência de ameaça em uma residência no Jardim Guanabara II, em Ivaiporã. A Polícia Militar foi acionada por moradores que relataram comportamento agressivo da suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher chegou ao imóvel apresentando sinais de embriaguez e passou a fazer ameaças contra pessoas que estavam no local, incluindo idosos, crianças e adolescentes.

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Ainda conforme a PM, não houve agressões físicas porque a suspeita foi contida por pessoas presentes na residência antes da chegada da equipe policial.

A vítima informou aos policiais que situações semelhantes já teriam acontecido anteriormente, o que motivou a família a solicitar providências.

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Diante dos relatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a lavratura de um Termo Circunstanciado.

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ameaças embriaguez ivaipora jardim guanabara II POLICIA MILITAR prisão feminina
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