Mulher é conduzida à delegacia após agredir marido em Lunardelli

O homem alegou que foi agredido com faca pela esposa

Na manhã de quinta-feira (21), por volta das 9h40, a equipe do Destacamento da Polícia Militar foi chamada para a Rua Espírito Santo, no centro de Lunardelli, para atender uma ocorrência de lesão corporal.

Ao chegar ao local, a equipe conversou com um homem que relatou que sua companheira havia se envolvido em uma discussão com ele e o atacado com uma faca.

Os policiais constataram as lesões no homem, mas não foi possível confirmar se os ferimentos eram resultado de golpes de faca. A vítima foi socorrida ao hospital e recebeu atendimento médico.

Posteriormente, a equipe se dirigiu à residência do casal e encontrou a esposa, que alegou ter sido agredida pelo parceiro e que apenas reagiu à agressão injusta.

Na residência, foram encontrados vestígios da discussão e uma vasilha quebrada com manchas de sangue, que foi apreendida pela guarnição.

A autora da agressão e o objeto apreendido foram encaminhados até a Delegacia de Polícia de São João do Ivaí, onde foram tomadas as medidas necessárias.

