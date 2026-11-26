Agressão ocorreu no Centro após discussão entre o jovem de 18 anos e o marido da vítima; suspeito fugiu antes da chegada da polícia

Uma mulher de 48 anos foi agredida na manhã de quarta-feira (25) ao tentar interromper uma briga familiar no centro de Marumbi. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) por volta das 9h30.

-LEIA MAIS: PCPR mira grupo suspeito de tráfico e lavagem de R$ 59 milhões em operação no PR e em SC

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o relato da vítima aos policiais, a confusão começou após uma discussão entre o filho dela, de 18 anos, e o marido, de 31 anos. O desentendimento evoluiu para agressões físicas entre os dois. Ao tentar intervir para separar a briga, a mulher acabou sendo atingida na cabeça por uma grelha arremessada ou golpeada pelo próprio filho.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, o jovem já havia fugido. Os agentes realizaram buscas pela região na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado até o fechamento da ocorrência.

A Polícia Militar registrou o caso como lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar e orientou a vítima sobre os procedimentos legais cabíveis.