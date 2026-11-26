Mulher é atingida por grelha na cabeça ao separar briga do filho em Marumbi
Agressão ocorreu no Centro após discussão entre o jovem de 18 anos e o marido da vítima; suspeito fugiu antes da chegada da polícia
Uma mulher de 48 anos foi agredida na manhã de quarta-feira (25) ao tentar interromper uma briga familiar no centro de Marumbi. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) por volta das 9h30.
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Segundo o relato da vítima aos policiais, a confusão começou após uma discussão entre o filho dela, de 18 anos, e o marido, de 31 anos. O desentendimento evoluiu para agressões físicas entre os dois. Ao tentar intervir para separar a briga, a mulher acabou sendo atingida na cabeça por uma grelha arremessada ou golpeada pelo próprio filho.
Quando a equipe policial chegou ao endereço, o jovem já havia fugido. Os agentes realizaram buscas pela região na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado até o fechamento da ocorrência.
A Polícia Militar registrou o caso como lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar e orientou a vítima sobre os procedimentos legais cabíveis.