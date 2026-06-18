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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é atingida por golpes de faca em Borrazópolis; suspeito fugiu

Vítima sofreu três ferimentos por faca e foi transferida para hospital de Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 15:52:54 Editado em 18.06.2026, 15:52:50
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Mulher é atingida por golpes de faca em Borrazópolis; suspeito fugiu
Autor Vítima precisou ser transferida para o Hospital da Providência - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite de quarta-feira (17), em Borrazópolis. Segundo a Polícia Militar, ela foi esfaqueada pelo companheiro e precisou ser transferida para o Hospital da Providência, em Apucarana.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital da cidade. Antes de ficar inconsciente, ela contou aos socorristas que o autor das agressões era o companheiro.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quinta-feira (18) de Ivaiporã e região

Na casa do casal, os policiais encontraram móveis revirados, portas e janelas danificadas e marcas de sangue. Equipes da PM, Rotam e policiais de Grandes Rios realizaram buscas, mas o suspeito não foi localizado.

De acordo com a equipe médica, a mulher sofreu três ferimentos: no tórax, nas costas e no braço esquerdo. A PM informou que o casal possui inúmeras ocorrências relacionadas à violência doméstica e havia uma medida protetiva em vigor contra o suspeito.

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O caso será investigado pela Polícia Civil.

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Borrazópolis feminicidio hospital da providência MEDIDA PROTETIVA POLICIA MILITAR violência domestica
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