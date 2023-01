Mulher é atingida por bala perdida durante briga em bar de Faxinal

Da Redação

Uma mulher que teve a identidade preservada, foi atingida por uma bala perdida na madrugada de domingo (29) em um bar na Rua João Scheller, em Faxinal, no Norte do Paraná. Os disparos aconteceram durante uma briga no local.

Por volta das 5 horas, a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica do Hospital Juarez Barreto de Macedo, onde segundo a solicitante, teria dado entrada uma mulher com ferimento de arma de fogo.

No hospital, os policiais foram informados que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na região das nádegas.



Segundo o relato da mulher aos policiais militares, ela parou no conhecido “Bar do Irmão” para comprar cigarro e notou que estava iniciando uma briga.

Ao tentar correr da confusão sentiu que tinha sido atingida por um disparo e depois caiu em via pública. Disse ainda aos policiais, não conhecer nenhuma das pessoas que a socorreram.

Somente se recorda das pessoas dizendo que o autor do disparo teria sido uma pessoa conhecida por “Claudinho”.

Após colher todas as informações, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito, porém sem êxito.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Faxinal.

