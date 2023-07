Mulher é atingida com golpe de faca pelo ex-companheiro após discussão

Uma mulher foi golpeada com faca pelo ex-convivente na madrugada deste sábado (09.07), por volta das 2h20, em Faxinal, no norte do Paraná. Além deste caso, a Polícia Militar (PM) atendeu outras duas ocorrências de violência doméstica na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, a guarnição foi informada que no Hospital Juarez Barreto deu entrada uma mulher com ferimento na mão causado por seu ex-convivente.

Em contato com a vítima que estava sendo atendida pela equipe médica, ela contou que estava em sua residência quando seu ex-convivente chegou e após uma discussão ele desferiu um um golpe de faca que lhe acertou a mão esquerda. O agressor se evadiu do local após a facada.

A vítima não soube informar demais dados de seu ex disse apenas que ele trabalha na cidade.

Outros casos de violência doméstica na cidade

Na noite anterior os policiais militares também atenderam outros dois casos de violência doméstica em Faxinal.

Na Rua José Pereira do Nascimento, a vítima relatou que seu amásio a agrediu fisicamente e verbalmente, após ela ter negado lhe dar dinheiro para a compra de entorpecentes.

A vítima apresentava lesão no rosto devido a um soco desferido por seu convivente. Que após acionamento da equipe o agressor evadiu-se tomando rumo ignorado.

Pouco depois os policiais atenderam outro caso na Rua Um próximo a uma mercearia. A solicitante disse que teve uma discussão com seu amásio, que a jogou contra o sofá e com o fio do carregador do celular tentou lhe enforcar, que só não foi possível porque conseguiu lhe empurrar.

O autor saiu correndo ao notar que a vítima estava acionando a equipe Policial via 190.

