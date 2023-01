Mulher é atacada com facão pela convivente do seu ex-marido

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mulher foi encaminhada com ferimentos ao Hospital Municipal de São João do Ivaí, após ser atacada com golpes de facão, pela convivente de seu ex-marido. O caso de lesão corporal aconteceu na Praça Duque de Caxias por volta das 21 horas.

No hospital, os policiais militares conversaram com a vítima, ela relatou que estava nas imediações da praça Duque de Caxias quando a atual convivente de seu ex-marido a atacou, utilizando se de facão, o que lhe resultou em ferimentos no rosto e braço.

Após conversar com a vítima no hospital, os policiais saíram em patrulhamento pela cidade, também foram ao endereço da autora, porém, ela não foi encontrada.

Mais cedo, por volta das 15h30, a PM já havia registrado boletim contra a agressora. Ela teria ido ao portão da residência da vítima fazendo menção de estar armada proferindo xingamentos e palavras ameaçadoras.

Quando os policiais chegaram ao local, a mulher havia se evadido e não foi localizada.

