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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é atacada a pauladas na cabeça por ex-marido em Bom Sucesso

Vítima precisou ser socorrida ao hospital após emboscada no meio da rua; agressor fugiu antes da chegada da polícia

Escrito por Da Redação
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Mulher é atacada a pauladas na cabeça por ex-marido em Bom Sucesso
Autor Vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal - Foto: Google Street View

Uma mulher precisou de atendimento médico após ser agredida pelo ex-marido enquanto caminhava pelo centro de Bom Sucesso, na manhã deste domingo (27). O homem usou um pedaço de madeira para atingir a cabeça da vítima e fugiu logo em seguida.

-LEIA MAIS: Mulher sofre importunação sexual durante viagem de ônibus entre Arapongas e Apucarana

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A Polícia Militar foi acionada pela própria equipe do Hospital Municipal, onde a paciente deu entrada em busca de socorro. Em conversa com os policiais, ela relatou que passava pela Rua Hiromassa Yokoyama quando foi surpreendida pela abordagem violenta do antigo companheiro, que a golpeou duas vezes.

Com base nas características físicas repassadas pela vítima, os agentes realizaram buscas por toda a região para tentar localizar o suspeito, mas ele não havia sido encontrado até o encerramento do boletim.

Após receber os cuidados médicos na unidade de saúde, a mulher foi orientada pela polícia sobre os seus direitos, em especial sobre os trâmites necessários para solicitar uma medida protetiva de urgência contra o agressor na delegacia. O caso agora segue para investigação.

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Bom Sucesso Direitos da Mulher NOTÍCIAS segurança pública violência domestica
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