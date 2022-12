Mulher é ameaçada pelo ex, se esconde no banheiro e chama a polícia

Da Redação

Imagem ilustrativa

Em Jardim Alegre, uma moradora na Rua Antônio Padroeiro dos Santos, que na noite de Natal e na segunda-feira (26) havia sido vítima de ameaça pelo ex- companheiro, acionou a Polícia Militar (PM) novamente na madrugada desta sexta-feira (30).

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, a equipe de serviço foi acionada via COPOM para atendimento de uma ameaça por volta das 4h30.

No local em contato com a solicitante, ela passou a relatar aos policiais que novamente seu ex-convivente, retornou até a residência e tentou estourar as portas da casa, e a todo momento fazia ameaças de morte.

Disse ainda que o ex se encontrava totalmente agressivo, desferindo vários chutes nas portas, porém sem sucesso em conseguir entrar no interior da residência.



Com muito medo do ex-companheiro, ela correu para o banheiro e se trancou com seus dois filhos menores, e solicitou o socorro através do 190. Momento em que o autor se evadiu do local.

A vítima relatou ainda que o autor desligou a energia da residência, deixando-a sem luz e internet no local, o que dificultou o pedido de socorro.

A equipe saiu em diligências nas proximidades do endereço no intuito de localizar o autor, porém sem êxito. O BOU foi encaminhado à 54ª DRP de Ivaiporã para providências.

