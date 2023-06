Mulher é ameaçada pelo ex-companheiro da mãe; PM é chamada

A ocorrência foi em São João do Ivaí no inicio da noite

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) por volta das 18h10 de quinta-feira (29), alegando uma situação de ameaça pelo ex-companheiro da mãe dela, em São João do Ivaí.

Ao chegar no local, a solicitante relatou ter sido ameaçada de morte pelo ex-amásio de sua mãe. Ela disse que ele proferiu palavras como: ”você vai morrer”, ”quem você pensa que é?”, ”você acha que é quem?”, ”tome cuidado que você vai morrer”.

A vítima informou que o homem estava possivelmente sob efeito de álcool e disse que ele estaria acompanhado de outro rapaz com roupa preta, que conduzia um VW/ Fox. Após as ameaças, o autor se evadiu do local.

Diante do desejo da vítima em representar contra o autor, os agentes realizam diligências, porém ele não foi localizado. Sendo a vítima orientada das medidas cabíveis ao caso.

Foi confeccionado o B.O.U. que será encaminhado a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis ao caso.

