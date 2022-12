Mulher é ameaçada pelo convivente com arma de fogo, em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um homem ameaçou a mulher com quem convive com uma arma de fogo no Distrito de Santa Bárbara, em Ivaiporã, no sábado (17). O autor conseguiu fugir, mas a arma e as munições foram apreendidas pela Polícia Militar (PM).

continua após publicidade .

O caso foi registrado pela PM por volta das 11h30. No local os policiais militares conversaram com a vítima que se mostrou bastante apreensiva.

- LEIA MAIS: Mulher é agredida pelo marido por não aceitar homenagem em público

continua após publicidade .

Ela disse aos policiais que na noite anterior, seu convivente teria a ameaçado de morte. Inclusive, o homem teria tentado pegar uma arma de fogo que deixa escondido embaixo da cama do casal, porém foi impedido por ela.

Momento antes da chegada da equipe a residência, o homem se evadiu do local e a mulher autorizou os policiais a realizarem buscas na residência.

Sendo encontrado no local indicado por ela, uma espingarda calibre 22 desmuniciada e 10 munições calibre 22 dentro de um saco plástico.

continua após publicidade .

Diante do interesse da solicitante em representar contra o autor, a viatura 16042 que estava em apoio realizou patrulhamento e visualizou o indivíduo que trafegava em uma motocicleta em uma estrada rural. Porém, não foi possível realizar o acompanhamento pois a estrada estava interditada.

Posteriormente a vítima, juntamente com a arma apreendida foi encaminhada até a 54ª Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos de polícia judiciária.

Siga o TNOnline no Google News