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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é ameaçada de morte pelo marido e foge em Lunardelli

Vítima buscou abrigo na casa de uma amiga após crise de ciúmes do agressor. Polícia fez buscas, mas o homem não foi encontrado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é ameaçada de morte pelo marido e foge em Lunardelli
Autor Caso foi registrado pela PM - Foto: Reprodução

Uma mulher precisou abandonar a própria casa e buscar abrigo na residência de uma amiga após ser ameaçada de morte pelo marido. O caso de violência doméstica foi registrado na noite deste domingo (15), em Lunardelli.

-LEIA MAIS: Briga de ex-casal em Faxinal tem carro danificado e agressão

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Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, a situação começou quando o companheiro, demonstrando ciúmes, passou a ofendê-la. As agressões verbais se agravaram rapidamente e o homem afirmou que tiraria a vida da esposa. Com muito medo de ser assassinada, ela fugiu do imóvel e pediu socorro, deixando o agressor para trás.

Após acionar a polícia de um local seguro, a mulher manifestou o desejo de que o marido fosse retirado da residência do casal. Os policiais foram até o endereço, mas o homem já havia fugido. A equipe fez buscas pelas ruas do bairro na tentativa de encontrá-lo, porém sem sucesso.

A vítima foi acolhida e orientada pelos policiais sobre os procedimentos legais que pode adotar contra o marido. Ela foi informada sobre seus direitos, incluindo a possibilidade de solicitar uma medida protetiva de urgência na Justiça, recurso que obriga o agressor a manter distância dela e do lar da família.

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