Mulher é agredida por três pessoas em Jandaia do Sul

Uma briga generalizada resultou com uma mulher agredida em Jandaia do Sul na tarde deste domingo (27). De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada na Rua Gabriel Lopes, no centro da cidade.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem é agredido com golpes de faca em Apucarana

Ainda, de acordo com relatório da PM, a vítima informou que foi à casa de seu filho e de sua nora para conversar, mas acabou sendo agredida por três mulheres.

continua após publicidade

A PM também relatou que a vítima, que estava visivelmente embriagada, não conseguiu explicar o motivo da confusão e também não informou quem seriam as pessoas que haviam batido nela.

A mulher ainda relatou à polícia que não pretendia representar contra as agressoras naquele momento, mas que irá posteriormente até a Delegacia de Jandaia do Sul para representar criminalmente contra as pessoas que a agrediram.

Siga o TNOnline no Google News