Vítima foi puxada pelos cabelos e precisou fugir para a rua; suspeito chegou a desligar o portão do condomínio para tentar impedi-la de voltar

Uma mulher de 38 anos foi vítima de violência doméstica na madrugada de domingo (22), em Califórnia. Ela foi agredida pelo ex-companheiro após uma discussão em casa, motivada pelo consumo excessivo de bebida alcoólica por parte do agressor.

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De acordo com o relato da mulher à Polícia Militar, o casal está separado, mas ainda divide a mesma residência. Ambos estavam em uma festa da cidade, mas em grupos diferentes. Ao perceber que o homem de 30 anos estava bebendo e conhecendo seu histórico de agressividade, ela decidiu ir embora. Antes do ataque, o suspeito chegou a procurar uma amiga da vítima na festa e proferiu uma ameaça, afirmando que a ex-companheira "não passaria de hoje".

Quando o homem chegou em casa, os dois começaram a discutir. Durante a briga, ele agarrou a mulher pelos cabelos e a arrastou contra a parede. Para conseguir se soltar, a vítima ameaçou gritar por socorro, momento em que conseguiu escapar e correr para a rua, onde aguardou a chegada da polícia. O suspeito então desligou o motor eletrônico do portão do condomínio para impedir que ela voltasse.

Quando a equipe policial chegou, precisou da ajuda de uma vizinha para abrir o portão manualmente. A porta da residência do casal estava trancada e a moradora, que fugiu sem as chaves, autorizou o arrombamento. No momento em que os policiais iam forçar a entrada, o homem apareceu na janela e decidiu abrir a porta de forma voluntária.

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O agressor foi preso em flagrante. Por conta de seu porte físico e como medida de segurança, os policiais utilizaram algemas, embora ele não tenha resistido à prisão. A mulher não apresentava ferimentos visíveis e preferiu não receber atendimento médico. Os dois foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Marilândia do Sul para o registro oficial do caso.