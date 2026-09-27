Mulher é agredida por ex ao tentar separar briga em Faxinal

Agressor fez ameaças de morte, prometeu incendiar a casa da vítima e acabou preso em flagrante a poucas quadras do local

Uma mulher foi agredida e ameaçada de morte pelo ex-marido na noite de sábado (26), no Conjunto Pedro Gonçalves da Luz, em Faxinal. O homem atacou a vítima e o atual namorado dela no meio da rua, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM) logo após o crime.

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De acordo com o registro policial, a confusão começou quando a mulher retornava de uma loja de conveniência acompanhada do atual companheiro. O ex-marido estava à espreita, esperando o casal próximo à residência da vítima. Ao se encontrarem, os dois homens iniciaram uma briga.

A mulher relatou aos policiais que tentou intervir para separar a confusão, momento em que foi violentamente agredida pelo ex. Ela sofreu ferimentos visíveis nos dois joelhos. Além dos ataques físicos, segundo a PM, o homem fez graves ameaças: afirmou que a mataria caso a visse com o atual namorado novamente e prometeu colocar fogo na casa dela.

A polícia foi acionada por moradores e, após constatar os ferimentos da vítima, iniciou buscas pelo bairro. O agressor foi encontrado a algumas quadras de distância de onde o fato ocorreu e recebeu voz de prisão. Devido ao risco de fuga, os agentes precisaram utilizar algemas para contê-lo.

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O homem foi encaminhado ao Hospital Juarez Barreto de Macedo para a realização de exames médicos que atestam as lesões. Na sequência, ele foi levado à delegacia da cidade, onde permanece à disposição da Justiça para responder pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica.