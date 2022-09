Mulher é agredida por desafeto dentro de academia; PM é chamada

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mulher foi agredida na tarde de segunda-feira (12) dentro de uma academia no centro da cidade de São João do Ivaí. A equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada diretamente por um homem, que relatou que sua funcionária estava sendo agredida.

No local, os policiais encontraram a vítima, que relatou que estava na academia treinando e que por volta das 14 horas, a outra mulher que já é desafeto dela entrou lhe agredindo com tapas e arranhões.

Quando a equipe chegou às agressões já haviam cessado e a autora foi identificada. Ambas as partes relataram, que o motivo das desavenças é porque as duas tiveram envolvimento com o mesmo homem.

A vítima relatou que desejava representar criminalmente contra a autora. Então ambas foram encaminhadas ao Destacamento Policial Militar para confecção do BOU e termo circunstanciado.

