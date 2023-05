Mulher é agredida pelo namorado com socos, chutes e mordidas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Uma mulher foi agredida com socos, chutes e mordidas pelo namorado em Faxinal na tarde de terça-feira (09). O caso foi em frente a um bar na Rua Dr. Leonidas Buy.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi acionada e no local conversou com a vítima que se encontrava na frente do bar.

- LEIA MAIS: Mãe que tem medida protetiva contra o filho chama a PM de Apucarana

continua após publicidade .

Ela relatou que namora o autor das agressões há três meses, naquele dia, ela havia ido ao bar e quando retornou para comprar cigarros, o namorado sem motivo aparente começou a lhe agredir com socos, chutes, mordidas. Ela caiu, e mesmo assim, ele continuou com as agressões e fazendo ameaças de morte.

Diante do exposto a equipe deu voz de prisão ao autor, e realizou o encaminhamento de ambas as partes ao Hospital Municipal de Faxinal para realização do exame de lesões.

A mulher apresentava diversos hematomas pelo corpo, como marca de mordidas nas costas, possível lesão em nariz, joelhos e pés cortados causados por ter sido jogada ao chão. Ela só parou de apanhar após intervenção de pessoas que passavam pela rua.

No hospital o autor ainda demonstrava bastante alterado e passou a xingar a equipe policial. Após os exames e cuidados médicos, ambos foram conduzidos à 53ª Delegacia Regional de Polícia para as medidas cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News