Mulher é agredida pelo marido por não aceitar homenagem em público

Uma mulher, em São do Ivaí foi agredida pelo marido, após não aceitar receber homenagem em público na noite de sábado (17). O homem acabou preso pela Polícia Militar (PM) e o encaminhou a Delegacia de Polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, por volta das 23h40, a equipe de serviço foi acionada para a Rua General Carneiro, onde uma mulher estava sendo vítima de violência doméstica.

No local, foi conversado com a vítima que relatou ter sido agredida pelo marido. Ela contou que estavam na feira da praça e o esposo quis subir no palco onde estava acontecendo um show para oferecer uma música para ela. Por vergonha ela não aceitou.

Quando chegaram na residência, o homem que estava furioso, começou uma confusão e também teria quebrado o próprio celular, o que assustou o filho do casal de 5 anos que correu para rua.

A vítima tentou acompanhar seu filho quando o autor a agarrou, causando escoriações leves em sua mão. A mulher conseguiu escapar e tentou correr novamente, mas foi agarrada pelo marido, momento em que a viatura policial chegou ao local.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o autor então passou a gritar que queria ser preso, e que era para os policiais baterem nele. Diante da situação, a equipe deu voz de prisão ao autor, que acabou resistindo e precisou ser algemado.

Durante a condução à Delegacia de Polícia, o detido batia a própria cabeça contra o camburão da viatura e depois na delegacia contra a parede. Ele também gritava que a esposa estava mentindo.

