Mulher é agredida pelo marido com “rabo de tatu” em São João do Ivaí

Em São João do Ivaí, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica, onde o marido agrediu a esposa com um “rabo de tatu”. O caso foi registrado no domingo (21), por volta das 14 horas.

A equipe compareceu ao local e fez contato com a solicitante na via pública que informou que a vítima havia se deslocado para o endereço na Rua José Pedroso da Silva, onde reside a mãe dela.

Em contato com a vítima, ela relatou aos policiais ter sido trancada num cômodo da sua residência e agredida pelo seu esposo, com um “rabo de tatu” e mostrou os vergões no quadril. Ao conseguir desvencilhar de seu agressor, pegou seu casal de filhos e foi para a casa de sua mãe que fica próximo, para se abrigarem.

Disse ainda que o homem tem problemas psicológicos, já foi internado e que foi receitado fazer uso de medicamentos controlados, porém ele não toma.

Diante dos fatos narrados a equipe deslocou ao endereço do casal e na frente da residência encontrava a mãe do suposto agressor, que ao ser questionada sobre o paradeiro do seu filho disse que ele estaria dentro da residência.

Foi feito varredura no terreno, porém o autor não foi localizado. Ele teria pulado o muro dos fundos da residência em direção as casas vizinhas.

Sendo então realizado intenso patrulhamento e feito contato com moradores que o viram pulando muros, porém o autor não foi localizado. A vítima foi orientada sobre seus direitos e confeccionado o BOU.

