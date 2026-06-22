Mulher é agredida pelo ex-namorado após aceitar carona em Ivaiporã
Caso foi registrado pela Polícia Militar na manhã de domingo (21); vítima recebeu atendimento na UPA e foi orientada sobre medidas protetivas
Uma mulher foi agredida pelo ex-namorado na manhã de domingo (21), em Ivaiporã, após aceitar uma carona oferecida por ele ao fim de uma festa próxima a PR-466. Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu um soco na boca durante uma discussão dentro do veículo.
De acordo com o boletim de ocorrência, os dois participaram da mesma festa. Ao término do evento, o homem ofereceu uma carona, que foi aceita pela mulher.
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Nas proximidades do local, houve um desentendimento entre eles. Conforme o relato da vítima à PM, o ex-namorado a agrediu com um soco na boca e, em seguida, a mandou sair do carro.
Após a agressão, o suspeito deixou o local e se evadiu. A equipe da Polícia Militar encaminhou a mulher para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã, onde ela recebeu atendimento médico.
Os policiais também orientaram a vítima sobre os procedimentos para solicitar medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.
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