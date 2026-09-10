Mulher é agredida pelo ex na rodoviária de São João do Ivaí
Mulher teve ferimentos na mão e na cabeça após ser atingida com socos e chutes, segundo a Polícia Militar
Uma mulher foi agredida pelo ex-convivente na rodoviária de São João do Ivaí, na noite de quarta-feira (9). A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de briga no local.
Segundo a PM, a mulher contou que levou socos e chutes do ex-companheiro. Após as agressões, ele fugiu.
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Os policiais encontraram a vítima com inchaço na mão e um pequeno sangramento na cabeça. Ela foi orientada a procurar atendimento médico.
Na sequência, a equipe fez buscas pela região para localizar o suspeito. Porém, ele não foi encontrado.
A equipe confeccionou o boletim de ocorrência e o caso deve ser investigado pela Polícia Judiciária.
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