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Vale do Ivaí
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida pelo ex na rodoviária de São João do Ivaí

Mulher teve ferimentos na mão e na cabeça após ser atingida com socos e chutes, segundo a Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é agredida pelo ex na rodoviária de São João do Ivaí
Autor Mulher apresentava inchaço na mão e um pequeno sangramento na cabeça - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher foi agredida pelo ex-convivente na rodoviária de São João do Ivaí, na noite de quarta-feira (9). A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de briga no local.

Segundo a PM, a mulher contou que levou socos e chutes do ex-companheiro. Após as agressões, ele fugiu.

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Os policiais encontraram a vítima com inchaço na mão e um pequeno sangramento na cabeça. Ela foi orientada a procurar atendimento médico.

Na sequência, a equipe fez buscas pela região para localizar o suspeito. Porém, ele não foi encontrado.

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A equipe confeccionou o boletim de ocorrência e o caso deve ser investigado pela Polícia Judiciária.

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agressão feminina Atendimento Médico investigação policial POLICIA MILITAR são joão do ivai violência domestica
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