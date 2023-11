Mulher é agredida pelo companheiro com soco no rosto em Cambira

Uma mulher foi agredida com socos no rosto e no braço por seu companheiro. A violência foi registrada na área central de Cambira na noite desta sexta-feira (24). Durante a discussão, o agressor também danificou um veículo Chevrolet Corsa do casal e a janela da residência. Após as agressões, o homem fugiu do local.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Mulher é encontrada morta em casa abandonada em Mauá da Serra

A vítima informou à polícia que temia por sua vida caso o homem retornasse para a casa. Dessa forma, a Polícia Militar (PM) deu apoio à mulher, escoltando-a até a casa de familiares.

continua após publicidade

Outra ocorrência

Painéis solares são furtados de residência em Apucarana

Placas de energia solar foram furtadas durante uma ação criminosa em uma residência em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde de sexta-feira (25) para atender a ocorrência de furto qualificado.

O crime ocorreu na Rua Maria Conceição de Oliveira, no Residencial Parque da Raposa, onde placas do aquecedor solar de uma residência foram furtadas.

Conforme o relato da vítima, ela saiu de casa para trabalhar e, ao retornar, percebeu que as placas do aquecedor solar de sua residência haviam sido furtadas. A equipe policial orientou a mulher.



Siga o TNOnline no Google News