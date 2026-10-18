Mulher é agredida pelo companheiro ao revelar gravidez em Mauá da Serra

Vítima de 23 anos foi segurada pelo pescoço durante a briga e buscou socorro em um posto de saúde; o agressor fugiu e é procurado

Uma jovem de 23 anos procurou atendimento médico na noite de sábado (17) após ser agredida fisicamente pelo próprio companheiro, no centro de Mauá da Serra, no norte do Paraná. A violência ocorreu logo depois que a vítima informou ao homem que o resultado de seu teste de gravidez havia dado positivo.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), que foi chamada pelos funcionários do Pronto Atendimento de Saúde, a revelação da gestação gerou uma forte discussão entre o casal. Durante a briga, o agressor atacou a mulher e a segurou pelo pescoço. Para escapar, ela precisou sair do imóvel e caminhar até a unidade de saúde em busca de socorro.

Durante o atendimento, a jovem também relatou aos policiais que faz uso contínuo de medicamentos controlados e que, ao longo daquele dia, acabou misturando os remédios com bebidas alcoólicas.

A equipe policial realizou buscas pela região e em endereços onde o agressor costuma frequentar, mas ele não foi localizado até o momento do registro da ocorrência. A vítima foi orientada sobre seus direitos legais, incluindo o passo a passo para solicitar uma medida protetiva de urgência com base na Lei Maria da Penha.

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