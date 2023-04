Mulher é agredida na madrugada e tem R$ 3 mil roubado, em Faxinal

Da Redação

Na madrugada de sábado (8) a Polícia Militar (PM) foi chamada para a Rua Dr. Alberto Bartels em Faxinal, onde havia informação de uma suspeita de estupro.

Chegando ao local os policiais conversaram com uma testemunha que relatou que por volta das 2 horas, viu uma mulher sair do meio do mato sem as roupas e com o rosto todo lesionado e em seguida um rapaz a empurrou para o mato novamente tomando rumo ignorado.

Os policiais então iniciaram as diligências pela região, e foram informados pelo Copom que a vítima estava sendo atendida no Hospital Municipal de Faxinal. No hospital, os policiais conversaram com a vítima, uma mulher de 40 anos, que estava embriagada.

Ela disse, que estava com um homem (não soube informar o nome) e que apenas se recordava que trajava boné e camiseta preta, e que ele é traficante e iria lhe passar uma droga. Eles então foram até a Caixa Econômica Federal, e ela sacou a quantia de R$ 3.000,00.

Em seguida saiu com o rapaz em um Gol bolinha azul, e o indivíduo começou agredi-la com socos e roubou o dinheiro e o cartão e a deixou em um local desconhecido. A guarnição realizou patrulhamento com intuito de localizar o autor, mas sem êxito.

A vítima foi orientada e confeccionado o BOU. O caso foi repassado a Polícia Civil que deve abrir inquérito para investigação.

