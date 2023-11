Mulher é agredida enquanto amamentava filho na creche em Grandes Rios

No distrito de Ribeirão Bonito, localizado no município de Grandes Rios, no Vale do Ivaí, uma mãe foi vítima de agressão enquanto amamentava seu filho em uma creche municipal. O caso foi registrado pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira (23).

De acordo com relatos da vítima à PM, ela foi atacada por outra mulher enquanto amamentava seu filho na Creche Municipal. A agressora puxou seus cabelos e proferiu diversos palavrões.

Ainda segundo a vítima, essa não foi a primeira vez que aconteceu. A autora, por diversas vezes, foi à residência da vítima jogar pedras e proferir palavrões em frente ao portão.

Diante dos fatos e do interesse da vítima em representar, a equipe da PM fez patrulhamento pelo distrito à procura da autora, mas não conseguiu localizá-la.

Foi confeccionado Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para dar continuidade aos procedimentos de polícia judiciária.

