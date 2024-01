Mulher é agredida em ataque homofóbico em São João do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Na madrugada desta segunda-feira (1º), por volta das 3h30, durante o policiamento na Praça Duque de Caxias, em São João do Ivaí, uma mulher abordou uma viatura da Polícia Militar para relatar que foi vítima de agressão e homofobia.

De acordo com informações da polícia, a vítima, que apresentava uma lesão no nariz, relatou que o agressor é um homem que mora no Estado de São Paulo, mas não conseguiu fornecer mais detalhes, pois não o conhece bem.

Segundo ela, a agressão ocorreu devido à sua orientação sexual. Após a denúncia, a Polícia Militar realizou patrulhamento na tentativa de localizar o autor, porém, sem sucesso até o momento.



A mulher recusou ser encaminhada ao hospital, mas foi informada sobre seus direitos e as medidas a serem tomadas. Ela decidiu representar posteriormente contra o agressor.

