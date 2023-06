Mulher é agredida e ameaçada por outras três em São Pedro do Ivaí

As agressões resultaram em lesões no rosto, joelhos, nas costas e no pescoço

Na segunda-feira (12), uma mulher esteve no destacamento da Polícia Militar da cidade de São Pedro do Ivaí onde registrou boletim contra outras três mulheres por agressão e ameaça de morte.

As agressões teriam ocorrido no sábado (10), a vítima relatou que estava em um estabelecimento comercial no centro da cidade, quando foi surpreendida e sofreu agressões de três mulheres.

Disse ainda a PM conhecer as agressoras, no entanto, não soube dizer o nome completo delas. As agressões resultaram em lesões no rosto, joelhos, nas costas e no pescoço.

A vítima relatou ainda aos policiais militares que foi ameaçada de morte por uma das mulheres “eu vou te matar, você vai amanhecer com a boca cheia de formiga”.

Os policiais orientaram a vítima sobre os procedimentos cabíveis e confeccionaram o B.O.U que seria encaminhado à Polícia Civil.

