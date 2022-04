Da Redação

Mulher é agredida e ameaçada de morte pelo marido na frente dos filhos

Um homem foi preso nesta sexta-feira, 18, pela Polícia Militar de Mauá da Serra, por violência doméstica. Ele agrediu a companheira com socos na frente dos filhos do casal, de oito e dois anos de idade.

Chegando no local, a equipe se deparou com várias roupas da mulher jogadas no chão do lado de fora da casa e encontrou a mulher sentada na varanda com uma criança no colo.

Ela estava com o rosto totalmente machucado, com várias lesões pelo corpo como inchaço e roxo em ambos os olhos, um corte na orelha esquerda, os braços roxos, e a boca cortada por dentro por conta dos socos. Ela contou que também foi enforcada pelo agressor. Ela foi encaminhada ao Pronto Socorro para receber atendimento médico.

Os policiais encontraram o homem na casa, com uma faca na mão. Ele recebeu voz de prisão imediatamente.

A vítima contou que foi ameaçada pelo companheiro, que disse que se ela chamasse a polícia, ele voltaria para matá-la assim que fosse solto.

O agressor foi encaminhado para a delegacia de Marilândia do Sul para os procedimentos cabíveis.