Mulher é agredida e ameaçada de morte pelo enteado em Grandes Rios

No fim da tarde de terça-feira (19), a Polícia Militar (PM) atendeu a uma ocorrência de violência doméstica na Avenida José Monteiro de Noronha, em Grandes Rios, no Vale do Ivaí.

A equipe de serviço esteve no local e os policiais conversaram com a vítima, uma senhora que estava bastante abalada. Ela relatou que vem sofrendo agressões físicas e verbais do enteado há algum tempo.

Declarou preferir a morte a continuar convivendo com o agressor, que tira as roupas, parte pra cima dela, e profere palavras ofensivas e a ameaça de morte.

Segund0 a PM, o rapaz, reincidente, já tem um boletim de ocorrência registrado neste ano. Ao entrar na casa, a equipe encontrou o suspeito alterado e resistente ao diálogo, aparentemente alcoolizado.

Foi necessário usar força e algemas para contê-lo. As partes foram encaminhadas às autoridades competentes para as devidas providências.

