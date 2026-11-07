Mulher é agredida e ameaçada de morte em Borrazópolis

Uma moradora foi vítima de violência doméstica na noite da última sexta-feira (6), em uma residência localizada na Rua Espírito Santo, na área central de Borrazópolis. O caso foi atendido pela Polícia Militar após um chamado de urgência.

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De acordo com o relato registrado pelas autoridades, a mulher foi agredida pelo próprio companheiro. Durante a discussão, o agressor apertou o pescoço dela, jogou-a no chão e desferiu um golpe em seu rosto utilizando um aparelho celular.

Além das agressões físicas, o homem fez graves ameaças, afirmando que a mataria caso ela ligasse para a mãe pedindo ajuda.

Após cometer os atos de violência, o suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia. Os agentes realizaram buscas pela região com base nas características repassadas, mas não conseguiram localizar o indivíduo até o momento. O boletim de ocorrência foi formalizado e encaminhado à 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações e às providências legais necessárias.