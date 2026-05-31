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VIOLÊNCIA

Mulher é agredida e ameaçada de morte com machado em Rio Bom

O suspeito desferiu um soco na vítima após consumo de bebidas alcoólicas e fugiu antes da chegada da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 10:01:35 Editado em 31.05.2026, 10:01:29
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Mulher é agredida e ameaçada de morte com machado em Rio Bom
Autor Caso foi registrado na madrugada deste domingo (31) - Foto: Gabriela Reprodução/Imagem ilustrativa/Marcos Santos/USP

Um caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na madrugada deste domingo (31), na região central de Rio Bom (PR). Uma mulher foi agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo próprio companheiro.

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De acordo com as informações apuradas pela polícia, a vítima relatou que o homem tem apresentado comportamento agressivo com frequência. Neste último episódio, ocorrido enquanto o casal consumia bebidas alcoólicas, o agressor desferiu um soco no peito da mulher e afirmou que a mataria usando um machado.

Apesar da gravidade das ameaças, o homem não foi preso em flagrante. Segundo a vítima, ele foi retirado do imóvel antes que a viatura policial chegasse ao endereço.

A equipe da Polícia Militar realizou buscas pelas ruas do bairro na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. A mulher foi orientada pelos policiais sobre os procedimentos legais necessários para solicitar medidas protetivas e formalizar a denúncia contra o companheiro.

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ameaças de morte comportamento agressivo medidas protetivas POLICIA MILITAR Rio Bom PR violência domestica
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