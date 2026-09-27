Mulher é agredida e ameaçada com faca pelo companheiro em Jardim Alegre

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Vítima foi encontrada com hematomas no rosto e nos braços após fugir do companheiro na manhã deste domingo (27)

Uma mulher foi agredida e ameaçada com faca pelo companheiro em Jardim Alegre,na manhã deste domingo (27). A Polícia Militar encontrou a vítima na margem de uma rodovia, por volta das 5h50.

Segundo a PM, a mulher contou que estava na casa de parentes com o companheiro. O casal mora em Sarandi.

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Durante a visita, o homem teria usado drogas e, depois, agredido a mulher com socos no rosto e no corpo.

Ainda conforme o relato, ele colocou uma faca no pescoço dela e ameaçou matá-la. A vítima conseguiu escapar e correu até a margem da rodovia.

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Os policiais encontraram a mulher com vários hematomas, principalmente no rosto e nos braços. Ela foi levada ao Hospital de Jardim Alegre.

O suspeito não foi localizado durante as buscas. A vítima informou que pretende pedir uma medida protetiva de urgência.

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