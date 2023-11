Mulher é agredida e ameaçada ao defender filhas em Faxinal

Na madrugada desta sexta-feira (17), uma equipe foi acionada através do aplicativo da Polícia Militar (PM) para atender uma ocorrência de lesão corporal que ocorreu no Distrito de Faxinalzinho. A vítima, uma mulher, havia dado entrada no Hospital Municipal de Faxinal com lesões no rosto.

Ao chegar ao hospital, os policiais entraram em contato com a vítima. Ela relatou que foi agredida por um homem.

Segundo seu depoimento, o agressor começou a brigar e agredir suas filhas. Ao perceber a situação, ela interveio em defesa das filhas, sendo agredida pelo homem, que ainda a ameaçou com um pedaço de pau.

Após a agressão, o homem evadiu-se do local em um Corolla preto, seguindo em direção a Londrina. As informações foram confirmadas pelo filho da vítima, que estava presente no hospital. A PM registrou a ocorrência e orientou a vítima sobre as medidas cabíveis ao caso.

Não foi informado no boletim se a vítima e o agressor têm algum grau de parentesco.

