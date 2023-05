Mulher é agredida durante pescaria com o ex-marido em Jandaia do Sul

Da Redação

A PM foi chamada na noite deste quinta

Um momento de lazer virou caso de polícia e violência doméstica em Jandaia do Sul, norte do Paraná. Uma mulher foi pescar com o ex-marido e acabou sendo agredia. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 20h30 desta quinta-feira (18).

A mulher contou que ela e o marido pescaram o dia todo e ambos ingeriram bebias alcoólicas. Já no final da tarde, o ex-esposo, sem motivos, começou agredir a vítima com socos e torções nos braços.

Depois das agressões, o homem levou a mulher para a casa e saiu com o carro dele. A PM realizou buscas, mas o agressor não foi encontrado. A vítima foi orientada.

