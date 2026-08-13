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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida com socos e tijolada pelo marido no meio da rua em Mauá da Serra

Vítima foi localizada pela polícia em posto de saúde; homem tentou minimizar o crime como 'briga de casal' e acabou na delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é agredida com socos e tijolada pelo marido no meio da rua em Mauá da Serra
Autor Mulher foi agredida na quarta-feira em Mauá da Serra - Foto: Agência Brasil/Imagem ilustrativa

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na tarde de quarta-feira (12), em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. Ela foi atacada pelo próprio marido com socos e o arremesso de um tijolo. O caso aconteceu na Avenida Paraná, em plena rua, e chamou a atenção de quem passava pelo local.

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A Polícia Militar foi acionada após receber uma denúncia anônima relatando que um homem estava espancando uma mulher. Quando a equipe chegou ao endereço, o casal já não estava mais lá. Testemunhas relataram aos policiais que a vítima havia sido levada para o posto de saúde do município.

Os agentes foram até a unidade médica e encontraram a mulher recebendo atendimento. Logo em seguida, o agressor também entrou na sala e se apresentou aos policiais. Ele tentou justificar a violência, alegando que os dois haviam tido apenas uma "briga de casal".

A vítima desmentiu a versão e detalhou que foi agredida com socos e atingida pelo tijolo, o que lhe causou machucados visíveis pelo corpo.

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Após a elaboração do laudo médico comprovando as lesões, o homem foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul, onde as medidas legais cabíveis para o crime de lesão corporal e violência doméstica foram tomadas.

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direitos humanos Mauá da Serra segurança violência
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