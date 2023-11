Mulher é agredida com socos e pedrada por ex em São Pedro do Ivaí

Uma mulher foi agredida com socos no rosto e com uma pedrada no braço, pelo ex-companheiro, durante a manhã deste domingo (19) em São Pedro do Ivaí. O caso aconteceu em frente à residência que ela mora, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a própria mulher foi ao encontro dos policiais e relatou que havia acabado de ser agredida fisicamente, além de ser ameaçada pelo ex-companheiro. Ela possui uma medida protetiva contra o suspeito, segundo a PM.

Ainda segundo a vítima, ela estava na casa onde mora, quando o homem apareceu e chamou ela para frente da residência. Quando ela saiu, o homem começou a realizar as agressões. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), após os relatos da vítima, um patrulhamento foi realizado, mas o suspeito não foi encontrado.

