Mulher é agredida com soco no rosto pelo namorado em Ivaiporã

Na madrugada deste domingo (13) a equipe de serviço da 6ª CIPM foi acionada para atendimento de uma ocorrência de lesão corporal na Rua São Cristóvão, em Ivaiporã.



No local os policiais militares conversaram com a solicitante, que relatou ter sido agredida pelo namorado com um soco no rosto.

A agressão ocorreu porque a mulher teria tentado impedir o namorado de sair da casa para ir ao bar tomar cerveja.



Diante dos fatos e entrevista com a vítima a equipe deslocou até a residência do agressor e nas imediações que hipoteticamente estaria escondido, porém sem êxito.



A equipe orientou a vítima sobre seus direitos e sobre a medida protetiva, quais as formas de solicitar

