Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
VALE DO IVAÍ

Mulher é agredida com soco e ameaçada de morte por namorada em Jandaia do Sul

Suspeita quebrou o celular da companheira e fugiu para a casa da mãe antes da chegada da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher é agredida com soco e ameaçada de morte por namorada em Jandaia do Sul
Autor Agressão ocorreu em Jandaia do Sul - Foto: Reprodução

Uma mulher de 34 anos foi agredida fisicamente e ameaçada de morte pela própria namorada na madrugada deste domingo (27), no centro de Jandaia do Sul (PR). O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) após uma forte discussão entre o casal.

-LEIA MAIS: Homem diz ser de facção, ameaça dono de lanchonete e urina na delegacia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações da polícia, as duas mulheres passaram a noite consumindo bebidas alcoólicas. A confusão teve início depois que a vítima saiu para dar uma carona à tia da companheira. Ao retornar para a residência, as duas começaram a discutir.

Durante o desentendimento, a agressora desferiu um soco no rosto da namorada e destruiu o aparelho celular dela. Para se defender das agressões, a vítima acabou arranhando o pescoço da companheira. Antes de deixar o local, a mulher ainda fez graves ameaças de morte contra a vítima.

Quando a equipe policial chegou ao endereço para atender o chamado, a suspeita já havia saído e se abrigado na casa da mãe, que fica nas proximidades. A vítima foi ouvida pelos policiais e recebeu todas as orientações necessárias sobre como proceder legalmente para solicitar medidas de proteção e representar contra a agressora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia AGRESSÃO Direitos das Mulheres jandaia do sul violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV