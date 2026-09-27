Mulher é agredida com soco e ameaçada de morte por namorada em Jandaia do Sul

Suspeita quebrou o celular da companheira e fugiu para a casa da mãe antes da chegada da polícia

Uma mulher de 34 anos foi agredida fisicamente e ameaçada de morte pela própria namorada na madrugada deste domingo (27), no centro de Jandaia do Sul (PR). O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) após uma forte discussão entre o casal.

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De acordo com as informações da polícia, as duas mulheres passaram a noite consumindo bebidas alcoólicas. A confusão teve início depois que a vítima saiu para dar uma carona à tia da companheira. Ao retornar para a residência, as duas começaram a discutir.

Durante o desentendimento, a agressora desferiu um soco no rosto da namorada e destruiu o aparelho celular dela. Para se defender das agressões, a vítima acabou arranhando o pescoço da companheira. Antes de deixar o local, a mulher ainda fez graves ameaças de morte contra a vítima.

Quando a equipe policial chegou ao endereço para atender o chamado, a suspeita já havia saído e se abrigado na casa da mãe, que fica nas proximidades. A vítima foi ouvida pelos policiais e recebeu todas as orientações necessárias sobre como proceder legalmente para solicitar medidas de proteção e representar contra a agressora.