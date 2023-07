Mulher é agredida com pedrada na cabeça durante roubo em Ivaiporã

Uma mulher foi agredida com uma pedrada na cabeça por um assaltante em Ivaiporã, no centro norte do Paraná, no domingo (16.07).

Segundo a Polícia Militar (PM) , por volta das 21h50, a equipe de serviço foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de possível roubo, na Rodovia Celso Fumio Makita.

Também foi repassado aos policiais que a vítima já se encontrava em atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Chegando ao local os agentes conversaram com a vítima. Ela relatou que estava indo ao trabalho, quando um homem usando uma touca saiu de trás de um muro e tentou abordá-la.

Ela correu e o autor tentou segurá-la, não conseguindo ele a agrediu com uma pedra que atingiu sua cabeça. A vítima então jogou o celular e conseguiu fugir. Posteriormente, obteve ajuda de populares e foi conduzida para atendimento médico na UPA de Ivaiporã.

Foi realizada buscas no local e imediações onde ocorreu o assalto, porém, sem êxito de localizar o autor. A Polícia Civil vai investigar o caso.