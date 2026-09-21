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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida com corrente e trancada em casa pelo marido em Bom Sucesso

Filhos menores de idade presenciaram a violência em Bom Sucesso; suspeito fugiu antes da chegada da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é agredida com corrente e trancada em casa pelo marido em Bom Sucesso
Autor Mulher foi agredida pelo companheiro em Bom Sucesso - Foto: Agência Brasil

Uma mulher de 29 anos foi agredida com socos e golpes de corrente pelo próprio companheiro no início da tarde deste domingo (20), no centro de Bom Sucesso (PR). As agressões, que deixaram hematomas no abdômen e nas pernas da vítima, aconteceram após uma discussão motivada pelo consumo de bebida alcoólica por parte do agressor, de 41 anos.

-LEIA MAIS: Morador pula de janela de 5 metros ao confundir vento com invasão em Apucarana

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Segundo a Polícia Militar, a violência foi cometida na frente dos filhos pequenos do casal. Após espancar a mulher, o homem a deixou trancada dentro da própria residência e fugiu do local.

Quando os policiais chegaram à casa, encontraram a vítima presa e ferida. As equipes realizaram buscas por diversas ruas da região e em endereços indicados, mas o suspeito não foi localizado.

Apesar das marcas das agressões, a mulher recusou atendimento médico. Ela também optou por continuar na residência, recusando a oferta de se abrigar na casa de familiares ou amigos. Os policiais registraram o caso e orientaram a vítima sobre as medidas protetivas e legais que podem ser tomadas contra o agressor.

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apoio psicológico cuidado infantil legislação de proteção Violência contra mulher
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