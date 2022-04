Mulher é agredida com coronhadas na cabeça pelo ex-companheiro

Da Redação

Uma mulher ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Municipal de São João do Ivaí ao ser agredida pelo ex-companheiro na noite de quinta-feira (7).

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 22 horas a equipe foi chamada ao hospital e fez contato com a vítima que estava com um grande corte na cabeça, além de outros ferimentos.

Ela disse que estava na praça quando o ex-convivente a atacou pelas costas com coronhadas de revólver em sua cabeça. Quando caiu o homem continuou com as agressões chutando e dando socos. Ele também teria atirado para o chão no intuito de intimida-la, e que ninguém interviu.

De posse de mais informações, a equipe deslocou até o distrito de Ubaúna, na residência do autor mas não encontrou ninguém. , Indagado populares sobre o acusado, eles disseram que trata-se de um homem violento que costuma agredir sua ex-esposa, porém não quiseram figurar como testemunha, por medo de uma possível represália.

O caso foi encaminhado a Polícia Civil de São João do Ivaí para as devidas providências.