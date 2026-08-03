Mulher é agredida com capacete após discussão por causa de cachorro em Ivaiporã

Confusão começou após um acidente envolvendo uma motocicleta e um cachorro. Vítima levou três pontos na testa

Uma mulher ficou ferida após uma agressão na noite de domingo (2), no Centro de Ivaiporã, depois de uma discussão causada por um acidente envolvendo uma motocicleta e um cachorro. A vítima sofreu um ferimento na testa e precisou de atendimento médico.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 20h50 para atender uma ocorrência de lesão corporal na Avenida Castelo Branco. No entanto, quando os policiais chegaram, a vítima já havia sido levada pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

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A autora da agressão permaneceu no local e contou que pilotava uma motocicleta com a filha quando caiu após colidir com um cachorro. Em seguida, ela perguntou a uma mulher que passava pela avenida se o animal era dela.

De acordo com o relato, a pergunta deu início a uma discussão. A motociclista afirmou que atingiu a pedestre com um golpe de capacete depois que a mulher segurou sua filha e o marido da pedestre se aproximou de forma exaltada.

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Depois disso, os policiais seguiram até a UPA para ouvir a vítima. Ela apresentava um ferimento na testa, que exigiu três pontos de sutura.

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A mulher contou uma versão diferente dos fatos. Segundo ela, caminhava com o marido quando o cachorro começou a segui-los. Ela afirmou que a motociclista atropelou o animal e, ao acreditar que o cão pertencia ao casal, passou a agredi-la com uma capacetada na cabeça.

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Diante das versões apresentadas, a Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência e lavrou um Termo Circunstanciado. As duas mulheres foram orientadas sobre os procedimentos legais.