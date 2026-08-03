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LESÃO CORPORAL

Mulher é agredida com capacete após discussão por causa de cachorro em Ivaiporã

Confusão começou após um acidente envolvendo uma motocicleta e um cachorro. Vítima levou três pontos na testa

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 08:55:00 Editado em 03.08.2026, 08:54:51
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Mulher é agredida com capacete após discussão por causa de cachorro em Ivaiporã
Autor Motociclista atingiu a pedestre com um golpe de capacete - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher ficou ferida após uma agressão na noite de domingo (2), no Centro de Ivaiporã, depois de uma discussão causada por um acidente envolvendo uma motocicleta e um cachorro. A vítima sofreu um ferimento na testa e precisou de atendimento médico.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 20h50 para atender uma ocorrência de lesão corporal na Avenida Castelo Branco. No entanto, quando os policiais chegaram, a vítima já havia sido levada pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

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LEIA MAIS: Polícia Militar salva bebê de 8 meses engasgado em Ivaiporã

A autora da agressão permaneceu no local e contou que pilotava uma motocicleta com a filha quando caiu após colidir com um cachorro. Em seguida, ela perguntou a uma mulher que passava pela avenida se o animal era dela.

De acordo com o relato, a pergunta deu início a uma discussão. A motociclista afirmou que atingiu a pedestre com um golpe de capacete depois que a mulher segurou sua filha e o marido da pedestre se aproximou de forma exaltada.

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Depois disso, os policiais seguiram até a UPA para ouvir a vítima. Ela apresentava um ferimento na testa, que exigiu três pontos de sutura.

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A mulher contou uma versão diferente dos fatos. Segundo ela, caminhava com o marido quando o cachorro começou a segui-los. Ela afirmou que a motociclista atropelou o animal e, ao acreditar que o cão pertencia ao casal, passou a agredi-la com uma capacetada na cabeça.

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Diante das versões apresentadas, a Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência e lavrou um Termo Circunstanciado. As duas mulheres foram orientadas sobre os procedimentos legais.

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acidente de transito AGRESSÃO discussão ivaipora Lesão corporal motocicleta
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