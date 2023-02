Mulher é agredida após marido se negar a 'fazer amor'; entenda

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na madrugada desta segunda-feira (06), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma possível situação de violência doméstica na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã, no Centro Norte do Paraná. Uma mulher alegou ter sido agredida, após ter chamado o marido para ter relações sexuais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou que estava bebendo em casa, enquanto seu marido estaria dormindo. Em dado momento, ela foi até o quanto do casal e tentou "fazer amor" com ele. Nesse momento, ela foi agredida e ficou com uma lesão nas costas.

O filho da mulher afirmou aos policiais que sua mãe toma muitos medicamentos e sofre com transtornos mentais. Relatou, ainda, que ela havia bebido uma garrafa de vinho, além de ter brigado com o marido antes da suposta agressão. O motivo da discussão entre o casal seria que ela desejava tomar banho com ele, mas obteve uma recusa.

Versão do marido

O esposo, ao ser questionado sobre o ocorrido, contou que estava dormindo quando a esposa o atacou repentinamente, agarrando-o pelo pescoço. No susto, ele acabou empurrando-a com as pernas. Nesse momento, a mulher caiu no chão e se feriu.

O suspeito disse, ainda, que o movimento foi instintivo e sem querer. Que foi um impulso que aconteceu em um momento de reação e reflexo, tendo em vista que havia sido agarrado pelo pescoço. O homem apresentava uma lesão na área.

Diante dos fatos, as partes envolvidas foram encaminhadas a sede da 6ª CIPM e posteriormente até a Delegacia de Polícia Civil para apreciação da autoridade policial.



