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Mulher é agredida ao pedir medida protetiva e marido acaba preso

Agressor também ameaçou incendiar a casa e resistiu à ação dos policiais antes de ser levado para a delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é agredida ao pedir medida protetiva e marido acaba preso
Autor Mulher foi agredida pelo companheiro em Marumbi - Foto: Imagem ilustrativa

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por violência doméstica no centro de Marumbi na manhã de quarta-feira (12). A prisão ocorreu após ele agredir e ameaçar a própria companheira, de 28 anos, logo depois que ela anunciou que sairia de casa e buscaria amparo legal para mantê-lo afastado.

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De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para verificar uma denúncia de violência doméstica. No local, a vítima relatou que já vinha sofrendo agressões há alguns dias. A situação chegou ao limite quando o homem ameaçou colocar fogo na residência e nas roupas e objetos dela.

Assustada, a mulher informou ao companheiro que deixaria o imóvel e solicitaria uma medida protetiva de urgência. A declaração deixou o agressor exaltado. Ele empurrou a vítima e começou a jogar todos os pertences dela para fora da casa. Quando ela tentou recolher suas coisas no quintal, foi alvo de novas ameaças.

Os policiais entraram na residência e localizaram o suspeito, que negou ter agredido a companheira. No entanto, diante dos relatos e da situação no local, a equipe deu voz de prisão ao homem.

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O suspeito se recusou a cooperar e tentou resistir à prisão, obrigando os policiais a utilizarem técnicas de imobilização e algemas para contê-lo e garantir a segurança de todos os envolvidos. Após ser detido, ele foi encaminhado, junto com a vítima, para a delegacia de Jandaia do Sul, onde o caso foi registrado para a adoção das providências legais.

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direitos humanos Marumbi NOTÍCIAS segurança pública Violência contra a mulher
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