Mulher é agredida a socos e pontapés pelo ex-namorado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Uma mulher foi agredida com socos e pontapés pelo ex-namorado e pelo irmão dele, na madrugada deste sábado (29), em Grandes Rios.

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, por volta das duas horas, a equipe de serviço foi informada pelo Copom sobre uma lesão corporal em uma mulher próximo ao campo de futebol.

- LEIA MAIS: Mulher procura a PM em Jardim Alegre após ser ameaçada pelo marido

continua após publicidade .

No local, a vítima disse que estava com alguns amigos ingerindo bebida alcoólica quando seu ex-namorado e seu irmão chegaram no local e começaram a proferir palavras de baixo calão. Em seguida, ambos partiram para cima da vítima com socos, chutes e empurrões.

Após as agressões, os autores entraram em um Kadett verde em sentido ao trevo da cidade tomando rumo ignorado.

Equipe policial em posse das informações e diante da vontade da vítima em representar criminalmente, realizou patrulhamento mas não obteve êxito em localizar o autor.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos pelos policiais militares.