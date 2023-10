Mulher é acusada de atacar homem com foice e faca em Borrazópolis

Na madrugada desta terça-feira (10), a Polícia Militar de Borrazópolis foi acionada após vigilantes patrimoniais encontrarem um homem caído na Rua Ceará.

No local, a equipe policial encontrou a equipe do Hospital Municipal que atendia a vítima e foi informada que o homem, de 37 anos, apresentava ferimentos na região do crânio, mãos e antebraços, estava com lesões profundas e aparentemente hemorragia.

Diante da gravidade da situação, a vítima foi encaminhada para o Hospital da Providência, em Apucarana, para receber tratamento especializado. Segundo a PM, no momento do atendimento, o homem ferido relatou à equipe de socorro que uma mulher o havia atacado com uma foice.

Segundo a PM, vale ressaltar que momentos antes de ser encontrado caído, o ferido já havia registrado um boletim de ocorrência no hospital municipal, relatando que havia sido atacado com golpes de faca em seu olho, atribuídos a suspeita.

A equipe policial se deslocou até a residência da suposta agressora. No local, foi encontrado a mulher mencionada pela vítima, acompanhada por um homem. Também foram encontradas manchas de sangue nas paredes e no chão da casa.

Os dois suspeitos foram abordados, e durante busca na residência, a PM encontrou uma foice com manchas de sangue, além de uma faca, provavelmente usadas no ataque. Durante o transporte dos detidos até a viatura policial, a mulher começou a se jogar ao solo, causando ferimentos no nariz.

Além disso, durante o registro da ocorrência, a mulher desacatou a equipe policial com xingamentos ofensivos, como “covardes”, “vagabundos”, dentre outros. Ela também confessou o crime, afirmando que, caso a vítima sobrevivesse, arrancaria o couro dele com uma gilete.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados ao Hospital Municipal para laudo de lesões e, em seguida, à 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal para as providências de polícia judiciária.